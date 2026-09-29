Волейболистка Екатерина Антропова объяснила, как находит мотивацию после побед на ОИ и ЧМ

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии Екатерина Антропова объяснила, как находит мотивацию после побед на Олимпийских играх — 2024 и чемпионате мира — 2025.

— Мне интересно, а что происходит в голове у спортсмена после того, как он взял золото? Ведь для многих Олимпиада – финишная черта, предел мечтаний. А ты её уже выиграла, тебе всего 23. Где теперь взять мотивацию? Как найти новую вершину, когда ты, по сути, уже покорила Эверест?

— Меня часто спрашивают о мотивации, ответ для меня довольно прост. Мне повезло, что волейбол – командный вид спорта. В индивидуальных дисциплинах, в той же гимнастике или в прыжках в высоту, ты один на один с результатом: взял олимпийскую медаль — и можно ставить точку. В волейболе всё иначе. Конечно, побеждает команда, но личный вклад каждого ощущается по-разному. Одно дело — выйти на площадку при двойной замене, и совсем другое — отыграть весь матч в стартовом составе. Это не вопрос того, что сложнее или легче, просто это принципиально разный опыт и разный уровень давления. Естественно, у меня есть амбиции: хочется не просто быть частью процесса, а играть ключевую роль, чувствовать игру от начала до конца.

Пока что мой главный двигатель — развитие. Моя философия проста: я продолжаю, пока чувствую, что становлюсь лучше. В спорте всегда есть энергозатраты, пока отдача от игры, те эмоции и рост, которые я получаю, перевешивают вложенные усилия — я здесь. Но если пойму, что старания перестали приносить результат или радость, если этот баланс станет ровным или отрицательным, тогда, наверное, придёт время задуматься о чём-то другом. А пока мне нравится играть, продолжаю двигаться вперёд, — сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.