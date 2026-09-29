Олимпийская чемпионка по волейболу Антропова рассказала, как относится к критике

Игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова, ранее представлявшая Россию, рассказала, как реагирует на критику в свой адрес.

— Как относишься к критике, которая появилась после окончания чемпионата Европы?

— На самом деле, всё зависит от кого исходит критика. Если это конструктив, с которым я сама внутри согласна, то и обиды нет. Например, если мне укажут на ошибки в технике игры в четвёртой зоне, я просто кивну: «Да, вы правы, там действительно есть над чем работать».

Но главный урок этого лета для меня оказался не про чужие слова, а про мои собственные требования к себе. Я по натуре перфекционист: всегда грызу себя, требую большего, хочу быть идеальной. Но когда я начала осваивать новое амплуа, поняла, что с таким подходом просто «сломаюсь». Нельзя требовать от себя мастерства профи, когда ты только делаешь первые шаги. Я поймала себя на мысли: как бы я вела себя, если бы тренировала новичка? Не стала бы требовать от него всего и сразу. Я бы поддерживала, давала время на адаптацию, хвалила за маленькие успехи. И тут меня осенило: почему я не могу быть таким же бережным тренером для самой себя? Почему я запрещаю себе быть начинающей?

Пришлось принудительно «убавить громкость» своего внутреннего критика. Если бы я этого не сделала, мне было бы просто страшно выходить на площадку. Да, знаю свои слабые места, скорее всего, всё, что мне писали или говорили со стороны, — это правда. Я и сама это видела. Но выложилась на максимум в тех условиях, которые у меня были. И давайте будем честны: когда ты узнаёшь за день до чемпионата Европы, что меняешь амплуа, в котором не тренировалась полтора месяца, ожидать от себя игры уровня MVP – немного завышенные ожидания. Я сделала всё, что могла в моменте. В итоге мы взяли серебро, для таких вводных это достойный результат. Нужно уметь признавать свои старания, а не только бичевать себя за несовершенство, – сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.