Диагональная сборной Италии Антропова рассказала, чего не хватило команде для победы на ЧЕ

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова рассказала, чего не хватило её команде для победы на чемпионате Европы — 2026. В финале турнира итальянки проиграли Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15).

— У сборной Италии получились просто фантастические два года: выигранная Олимпиада, чемпионат мира, два пьедестала в Лиге наций. До последнего трофея – чемпионата Европы – вас отделяла буквально партия. Чего же не хватило?

— (Вздыхает). В итальянской прессе было очень много написано, что нам не хватило третьего трофея. У меня такого никогда не было. Для меня каждое лето – чистый лист, новая история. Конечно, побеждать приятно, но у меня никогда не было навязчивой идеи закрыть какой-то гештальт по количеству кубков. Это же бесконечная гонка: выиграешь третий — скажут, что нужен четвёртый, и так до бесконечности. К счастью или к сожалению, мы никогда не зацикливались на статистике, просто выходили и делали свою работу.

Что касается финала с Турцией… Знаете, их главный тренер Даниэле Сантарелли проделал колоссальную работу. Он перепробовал все возможные варианты, менял состав, искал решения – и в итоге нашёл. Меня искренне поразила их ментальная устойчивость. Представьте: проиграть сет с разгромным счётом, а в следующем выйти так, будто ничего не случилось. Это дорогого стоит. Турция всегда была сильна физически, но в этот раз они показали именно психологическую мощь.

Вообще тот матч показал всю красоту и непредсказуемость волейбола. Если бы кто-то посмотрел первую партию, где мы доминировали, в