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Диагональная сборной Италии Антропова рассказала, чего не хватило команде для победы на ЧЕ

Диагональная сборной Италии Антропова рассказала, чего не хватило команде для победы на ЧЕ
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Бывшая россиянка и игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова рассказала, чего не хватило её команде для победы на чемпионате Европы — 2026. В финале турнира итальянки проиграли Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10:15).

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

— У сборной Италии получились просто фантастические два года: выигранная Олимпиада, чемпионат мира, два пьедестала в Лиге наций. До последнего трофея – чемпионата Европы – вас отделяла буквально партия. Чего же не хватило?
(Вздыхает). В итальянской прессе было очень много написано, что нам не хватило третьего трофея. У меня такого никогда не было. Для меня каждое лето – чистый лист, новая история. Конечно, побеждать приятно, но у меня никогда не было навязчивой идеи закрыть какой-то гештальт по количеству кубков. Это же бесконечная гонка: выиграешь третий — скажут, что нужен четвёртый, и так до бесконечности. К счастью или к сожалению, мы никогда не зацикливались на статистике, просто выходили и делали свою работу.

Что касается финала с Турцией… Знаете, их главный тренер Даниэле Сантарелли проделал колоссальную работу. Он перепробовал все возможные варианты, менял состав, искал решения – и в итоге нашёл. Меня искренне поразила их ментальная устойчивость. Представьте: проиграть сет с разгромным счётом, а в следующем выйти так, будто ничего не случилось. Это дорогого стоит. Турция всегда была сильна физически, но в этот раз они показали именно психологическую мощь.

Вообще тот матч показал всю красоту и непредсказуемость волейбола. Если бы кто-то посмотрел первую партию, где мы доминировали, в