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Волейболистка сборной Италии — о втором месте на ЧЕ: демонизировать серебро неправильно

Волейболистка сборной Италии — о втором месте на ЧЕ: демонизировать серебро неправильно
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Игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова, ранее представлявшая Россию, высказалась о серебре команды на чемпионате Европы — 2026. В финале итальянки проиграли Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10,15).

ЧЕ-2026 (ж) . Финал
06 сентября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Турция
Италия: Мели, Камби, Спирито, Ферсино, Орро, Данези, Нвакалор, Адигве, Нервини, Силла, Эгону, Фар, Джованнини, Антропова
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Шахин, Баладын, Джек, Акарчесме, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Уяник, Гюнеш, Эркек, Айдын

— Ты, пожалуй, единственная, кто без каких-либо прикрас сказала, что «серебро блестит как серебро».
— Потому что первый вопрос сразу после матча был: «Действительно серебро выглядит как золото?» Ну, я не знаю, для кого оно так выглядит. По-моему, серебро — это серебро (улыбается). Это как будто обесценивание серебра как медали. Понятно, что есть вечный спор, что же лучше: серебро или выигранная бронза в последний день. Да, наверное, от бронзы остаются более тёплые воспоминания, но демонизировать серебро тоже неправильно. Мы рады тому, что есть. Потому что, я знаю, многие даже думали, что мы не пройдём Швецию в четвертьфинале. Однако у нас серебро, будем работать дальше, – сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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