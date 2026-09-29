Волейболистка сборной Италии — о втором месте на ЧЕ: демонизировать серебро неправильно

Игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова, ранее представлявшая Россию, высказалась о серебре команды на чемпионате Европы — 2026. В финале итальянки проиграли Турции со счётом 2:3 (25:16, 22:25, 25:12, 21:25, 10,15).

— Ты, пожалуй, единственная, кто без каких-либо прикрас сказала, что «серебро блестит как серебро».

— Потому что первый вопрос сразу после матча был: «Действительно серебро выглядит как золото?» Ну, я не знаю, для кого оно так выглядит. По-моему, серебро — это серебро (улыбается). Это как будто обесценивание серебра как медали. Понятно, что есть вечный спор, что же лучше: серебро или выигранная бронза в последний день. Да, наверное, от бронзы остаются более тёплые воспоминания, но демонизировать серебро тоже неправильно. Мы рады тому, что есть. Потому что, я знаю, многие даже думали, что мы не пройдём Швецию в четвертьфинале. Однако у нас серебро, будем работать дальше, – сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.