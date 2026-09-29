«Я бы с удовольствием попробовала». Антропова — о планах после завершения карьеры

Бывшая россиянка и игрок сборной Италии по волейболу Екатерина Антропова рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

— Однажды ты сказала, что у игроков должен быть план «Б» по завершению карьеры и добавила, что могла бы попробовать себя в роли тренера.

— Мне это нравится, и я бы с удовольствием попробовала. У меня уже был опыт летних кемпов: я приезжала туда в качестве приглашённого гостя. Это не совсем тренерская работа в привычном понимании, но мне безумно нравится сам процесс общения с детьми и возможность им что-то объяснить. Самый классный момент — когда видишь, как у ребёнка что-то не выходит, он расстраивается, а ты подходишь, даёшь какой-то простой совет, поправляешь руки — и вдруг у него всё получается. В этот момент в глазах загорается такая искренняя радость! Осознавать, что ты приложила к этому руку, что помогла человеку поверить в свои силы.

А ещё я сейчас учусь на психолога. Двигаюсь в этом направлении довольно медленно, но мне очень нравится сам процесс. Посмотрим, куда это приведёт, главное — мне это действительно нравится, — сказала Антропова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.