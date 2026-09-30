15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 30 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграют матчи 4-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 30 сентября (время московское):

16:00. «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

19:00. «Зенит-Казань» Казань — «НОВА» Новокуйбышевск.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
Материалы по теме
Волейболистка сборной Италии — о втором месте на ЧЕ: демонизировать серебро неправильно
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android