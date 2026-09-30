Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, продолжится розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграют матчи 4-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на среду.

Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 30 сентября (время московское):

16:00. «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область;

19:00. «Зенит-Казань» Казань — «НОВА» Новокуйбышевск.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).