13-летний волейболист Мадут установил рекорд Азиатских игр по набранным очкам

13-летний волейболист Мубарак Муса Тиик Мадут, выступающий за сборную Катара, установил рекорд Азиатских игр – 2026 по волейболу. В матче 3-го тура с Индией спортсмен набрал 40 очков – это стало рекордом по набранным очкам одним игроком за матч в рамках турнира.

Кроме того, в прошедшем матче с Индией Мадут, чей рост уже превышает 210 см, показал почти 60% реализации атак. В четвертьфинале сборная Катара встретится со сборной Японии. Матч пройдёт 1 октября.

Соревнования по волейболу на летних Азиатских играх – 2026 года проходят в японской префектуре Айти и её столице Нагое, Япония, с 19 сентября по 4 октября. Среди мужчин турнир будет длиться с 27 сентября по 3 октября.