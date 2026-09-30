Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований

Административный совет Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола со ссылкой на текст документа, опубликованного ЕКВ.

«Административный совет ЕКВ обсудил решение Международной федерации волейбола относительно допуска национальных команд России и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Совет подтвердил, что данное решение распространяется на соревнования национальных команд под эгидой ЕКВ, при этом конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее», – говорится в тексте документа.

Решение распространяется на классический и пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом для сборных России может стать Лига наций.