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Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований

Европейская конфедерация волейбола допустила сборные России до соревнований
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Административный совет Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) на Генеральной ассамблее принял решение допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола со ссылкой на текст документа, опубликованного ЕКВ.

«Административный совет ЕКВ обсудил решение Международной федерации волейбола относительно допуска национальных команд России и официальных лиц к участию в международных соревнованиях. Совет подтвердил, что данное решение распространяется на соревнования национальных команд под эгидой ЕКВ, при этом конкретные условия реализации и соответствующие организационные механизмы будут разработаны и представлены Административному совету на утверждение позднее», – говорится в тексте документа.

Решение распространяется на классический и пляжный волейбол. Ближайшим официальным стартом для сборных России может стать Лига наций.

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