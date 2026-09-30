Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска одолела команду «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:13, 25:21).

Обе команды располагаются в группе «Б». В матче 5-го тура «Локомотив» сразится с «Зенитом-Казань», «Динамо-ЛО» встретится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Встречи пройдут завтра, 1 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).