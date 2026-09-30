Дегтярёв отреагировал на допуск российских волейболистов до соревнований под эгидой CEV

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв прокомментировал решение административного совета Европейской конфедерации волейбола (CEV) допустить мужскую и женскую сборные России до соревнований под эгидой организации.

«Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные к соревнованиям под своей эгидой. Поздравляю с этим Всероссийскую федерацию волейбола, всех наших спортсменов, тренеров, любителей этого вида спорта и болельщиков.

Это решение стало возможным после того, как Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских спортсменов и сборных. В свою очередь, решение FIVB последовало за решением Международного олимпийского комитета от 7 июля о восстановлении статуса Олимпийского комитета России и отмене прежних рекомендаций по участию российских спортсменов.

Федерации продолжают последовательно имплементировать это решение. На сегодня уже 21 международная федерация, признанная МОК, допускает российских атлетов к международным соревнованиям без ограничений», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.