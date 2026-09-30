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«Зенит-Казань» одолел команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче Кубка Легенд — 2026

«Зенит-Казань» одолел команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» одолела команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 3:0 (25:14, 29:27, 25:20).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 4-й тур
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Никитин, Полочанин, Борило, Аршинов

Обе команды располагаются в группе «Б». В матче 5-го тура «Зенит-Казань» сразится с командой «Локомотив» из Новосибирска, «Нова» из Новокуйбышевска встретится с командой «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Встречи пройдут завтра, 1 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
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