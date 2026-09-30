Гамова — о женской сборной России: есть опасения за то, каким может быть наш уровень

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова высказалась об уровне женской сборной России перед возвращением команды на международную арену.

«Опасения за то, каким может быть наш уровень, есть. Мы не можем понимать, на каком уровне наша команда находится. Потому что пришло много игроков, у нас не было опыта в международных соревнованиях.

Немало игроков выступает за зарубежные клубы, что вселяет оптимизм в плане уровня сборной, но много играет и в отечественном чемпионате. Предполагать мы можем всё что угодно, и только старт на международной арене покажет, на каком уровне мы находимся сейчас», – приводит слова Гамовой ТАСС.

Ранее Европейская федерация волейбола (CEV) допустила мужскую и женскую сборные России до соревнований под своей эгидой.