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Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 30 сентября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 30 сентября
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Сегодня, 30 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграли матчи 4-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты 30 сентября:

  • «Локомотив» Новосибирск — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 3:0 (25:17, 25:13, 25:21);
  • «Зенит-Казань» Казань — «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:14, 29:27, 25:20).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

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