«Долгожданное событие». Волков — о решении CEV допустить сборные России к соревнованиям

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков прокомментировал решение Европейской конфедерации волейбола (CEV) о допуске мужской и женской сборных России к соревнованиям под своей эгидой.

«Конечно, радостное и долгожданное событие. Я думаю, что мы точно будем на лидирующих позициях. Что касается женской сборной, то если все игроки, выступающие в зарубежных клубах, вернутся в сборную, то полноценным составом будем конкурентоспособными. В мужской сборной все в России, мы конкурентоспособны тоже», – приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, летом 2026 года Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения со сборных России и допустила команды к выступлениям на соревнованиях под своей эгидой.