«Динамо-Ло» одолело команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Динамо-Ло» из Ленинградской области одолела команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче 5-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Обе команды располагаются в группе «Б». В матче 6-го тура «Динамо-ЛО» сразится с командой «Зенит-Казань», «Нова» из Новокуйбышевска встретится с командой «Локомотив» из Новосибирска. Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).