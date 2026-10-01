15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ло» одолело команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче Кубка Легенд — 2026

«Динамо-Ло» одолело команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче Кубка Легенд — 2026
Комментарии

Мужская волейбольная команда «Динамо-Ло» из Ленинградской области одолела команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче 5-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 5-й тур
01 октября 2026, четверг. 16:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Никитин, Полочанин, Борило, Аршинов
Динамо-ЛО: Мурашко, Мельгарехо, Ковалев, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Андреев, Подребинкин, Цепков, Червяков, Ищенко

Обе команды располагаются в группе «Б». В матче 6-го тура «Динамо-ЛО» сразится с командой «Зенит-Казань», «Нова» из Новокуйбышевска встретится с командой «Локомотив» из Новосибирска. Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
Материалы по теме
Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 1 октября