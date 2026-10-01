«Белогорье» одолело команду «Енисей» из Красноярска в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Белогорье» из Белгорода одолела команду «Енисей» из Красноярска в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).

Обе команды располагаются в группе «А». В матче 5-го тура «Белогорье» сразится с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Енисей» из Красноярска встретится с московским «Динамо». Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).