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«Белогорье» одолело команду «Енисей» из Красноярска в матче Кубка Легенд — 2026

«Белогорье» одолело команду «Енисей» из Красноярска в матче Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Белогорье» из Белгорода одолела команду «Енисей» из Красноярска в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:19).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 4-й тур
01 октября 2026, четверг. 16:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

Обе команды располагаются в группе «А». В матче 5-го тура «Белогорье» сразится с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Енисей» из Красноярска встретится с московским «Динамо». Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

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