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«Зенит-Казань» одолел новосибирский «Локомотив» в матче Кубка Легенд — 2026

«Зенит-Казань» одолел новосибирский «Локомотив» в матче Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» одолела команду «Локомотив» из Новосибирска в матче 5-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:21, 25:18).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 5-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Сакирко, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Костадинов, Кривитченко

Обе команды располагаются в группе «Б». В матче 6-го тура «Зенит-Казань» сразится с командой «Динамо-Ло» из Ленинградской области, «Локомотив» из Новосибирска встретится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
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