Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Динамо» из Москвы одолела команду «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18).

Обе команды располагаются в группе «А». В матче 5-го тура московское «Динамо» сразится с командой «Енисей» из Красноярска, «Зенит СПб» встретится с командой «Белогорье» из Белгорода. Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).