Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026
Поделиться
Мужская волейбольная команда «Динамо» из Москвы одолела команду «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18).
Кубок Легенд (м) . Группа A. 4-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Обе команды располагаются в группе «А». В матче 5-го тура московское «Динамо» сразится с командой «Енисей» из Красноярска, «Зенит СПб» встретится с командой «Белогорье» из Белгорода. Встречи пройдут завтра, 2 октября.
Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).
Комментарии
- 15 октября 2026
-
17:28
- 14 октября 2026
-
23:54
-
23:35
-
12:38
-
10:48
- 13 октября 2026
-
21:26
-
09:29
-
00:29
- 12 октября 2026
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
08:30
- 11 октября 2026
-
22:26
-
21:41
-
20:32
-
20:25
-
17:53
-
15:27
-
14:06
-
12:29
-
12:14
-
10:59
-
09:52
- 10 октября 2026
-
23:45
-
23:42
-
23:31
-
21:36
-
21:27
-
19:44
-
19:39
-
18:46
-
18:16
-
16:23
-
16:12
-
15:02