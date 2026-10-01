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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» Санкт-Петербург в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Динамо» из Москвы одолела команду «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 4-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 4-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь

Обе команды располагаются в группе «А». В матче 5-го тура московское «Динамо» сразится с командой «Енисей» из Красноярска, «Зенит СПб» встретится с командой «Белогорье» из Белгорода. Встречи пройдут завтра, 2 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
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