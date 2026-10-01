Бабешин рассказал о победе «Динамо» Краснодар в Кубке телеканала «Волейбол»

Главный тренер краснодарского «Динамо» Алексей Бабешин прокомментировал победу своей команды в Кубке телеканала «Волейбол». В финале его подопечные победили саратовский «Протон» со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 25:17).

«Ну, прежде всего хочу поблагодарить девчонок. Вчера была непростая игра, смогли найти в себе силы, восстановиться. Выиграли. Очень рад. Награда особенная, выигрывать всегда очень приятно. Я считаю, что это турнир такой хороший придумали, и организация очень хорошая, и очень рад его выиграть.

В Хабаровске пол мягкий, зал — уютный. Дни в Хабаровске прошли тяжело, но хорошо. Болельщики пришли. Недавно был день рождения у нашего генерального директора, и он сказал: «Девчонки, у нас такая красивая команда». Ну, я думаю, пришли и на волейбол посмотреть, и на нашу команду», — приводит слова Бабешина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.