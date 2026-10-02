Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: расписание матчей на 2 октября

Сегодня, 2 октября, продолжится розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграют матчи 5-го и 6-го туров группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на пятницу.
Волейбол. Кубок Легенд – 2026, мужчины. Расписание на 2 октября (время московское):
16:00. «Зенит СПб» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород;
16:00. «Локомотив» Новосибирск — «НОВА» Новокуйбышевск;
19:00. «Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск;
19:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань».
Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).