Брянский рассказал о победе московского «Динамо» в матче с «Зенитом» СПб

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в рамках 2-го тура мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18).

«В какой-то момент было совсем непросто. Соперник продемонстрировал хорошую и цепкую игру в защите. Было несколько длинных замечательных розыгрышей, многие из них остались за нами.

Тем не менее всегда сложно играть, когда соперник цепляется. В третьем сете сильно ослабили подачу, а соперник улучшил игру в атаке и съём, сыграл, в принципе, понадёжнее. Это и определило исход третьего сета. В четвёртой партии вернулись в игру и завершили матч победой, с чем и поздравляю команду», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.