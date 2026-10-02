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Брянский рассказал о победе московского «Динамо» в матче с «Зенитом» СПб

Брянский рассказал о победе московского «Динамо» в матче с «Зенитом» СПб
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в рамках 2-го тура мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 4-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь

«В какой-то момент было совсем непросто. Соперник продемонстрировал хорошую и цепкую игру в защите. Было несколько длинных замечательных розыгрышей, многие из них остались за нами.

Тем не менее всегда сложно играть, когда соперник цепляется. В третьем сете сильно ослабили подачу, а соперник улучшил игру в атаке и съём, сыграл, в принципе, понадёжнее. Это и определило исход третьего сета. В четвёртой партии вернулись в игру и завершили матч победой, с чем и поздравляю команду», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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