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«Это наш максимум против «Динамо». Тренер «Зенита» СПб — о поражении от московского клуба

«Это наш максимум против «Динамо». Тренер «Зенита» СПб — о поражении от московского клуба
Комментарии

Тренер-аналитик петербургского «Зенита» Денис Попов прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 2-го тура мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18) в пользу столичного клуба.

Кубок Легенд (м) . Группа A. 4-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь

«К сожалению, начало игры не очень получилось, потом добавились ребята, на которых мы рассчитывали. Из позитивного – мы наконец собрались в полном составе, каждый помогал настолько, наск