«Это наш максимум против «Динамо». Тренер «Зенита» СПб — о поражении от московского клуба

Тренер-аналитик петербургского «Зенита» Денис Попов прокомментировал поражение своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 2-го тура мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:18) в пользу столичного клуба.

«К сожалению, начало игры не очень получилось, потом добавились ребята, на которых мы рассчитывали. Из позитивного – мы наконец собрались в полном составе, каждый помогал настолько, наск