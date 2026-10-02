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Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил казанскому «Зениту»

Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил казанскому «Зениту»
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Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов объяснил, почему его команда уступила казанскому «Зениту» во 2-м туре мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:21, 25:18) в пользу татарстанского клуба.

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 5-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Сакирко, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Костадинов, Кривитченко

«Первая партия была похожа на то, как мы играли до сих пор, а потом после некоторых изменений получилась совсем другая игра. Но, думаю, полезно было посмотреть на остальных игроков в таком непростом матче против Казани.

У нас было достаточно возможностей, чтобы было 2:0 по партиям. Но после проигранной концовки мы пошли вниз по психологии, а Казань поднялась. Дальше Казань играла сильнее, перевес был заметен. Поздравляю их с победой!» – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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