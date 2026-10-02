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Вербов — о победе в матче с «Локомотивом»: если честно, вообще не припомню такого

Вербов — о победе в матче с «Локомотивом»: если честно, вообще не припомню такого
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру своей команды в матче с новосибирским «Локомотивом» в рамках 2-го тура мужского Кубка Легенд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (20:25, 26:24, 25:21, 25:18) в пользу татарстанского клуба.

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 5-й тур
01 октября 2026, четверг. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Сакирко, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Костадинов, Кривитченко

«Давайте будем объективными и скажем, что Новосибирск сделал ряд замен. Если бы не они, никто не знает, какой был бы конечный результат. Первые две партии они играли идеально. Очень понравилось, что мы верили в то, что можем достать во второй партии, и сделали это. Перевернули игру. В первую очередь, конечно, Мишка Хлякин. Сегодня он показал, на что способен. Я только накануне говорил про потолок. И вот он сегодня к нему приблизился, раскрылся.

Но, с другой стороны, было бы странно проигрывать 0:2, имея 72% в атаке. Я, если честно, вообще не припомню такого. Это за счёт того, что Новосибирск играл просто идеально. Они нас убили подачей в первых двух партиях. Поэтому ощущения двоякие. Валю Голубева очень хочется отметить. Он вышел и внёс позитивную энергию, которой не хватало на площадке. Потому что мы играли