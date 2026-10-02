15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» Новосибирск — «Нова» Новокуйбышевск, результат матча 2 октября 2026, счёт 3:0, Кубок Легенд — 2026

Новосибирский «Локомотив» одолел команду «Нова» в матче Кубка Легенд — 2026
Комментарии

Новосибирская волейбольная команда «Локомотив» одолела команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче 6-го тура мужского Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:17).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 6-й тур
02 октября 2026, пятница. 16:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Сакирко, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Никитин, Полочанин, Борило, Аршинов

Оба клуба находятся в группе B. «Локомотив» занимает первое место с 15 очками. Команда «Нова» находится на последней строчке, не сумев набрать очков в шести матчах.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд среди мужских команд одержало «Динамо» из Москвы. В финале волейболисты одолели клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь мужского Кубка Легенд
Турнирная таблица мужского Кубка Легенд
Материалы по теме