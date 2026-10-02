Новосибирский «Локомотив» одолел команду «Нова» в матче Кубка Легенд — 2026

Новосибирская волейбольная команда «Локомотив» одолела команду «Нова» из Новокуйбышевска в матче 6-го тура мужского Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:17).

Оба клуба находятся в группе B. «Локомотив» занимает первое место с 15 очками. Команда «Нова» находится на последней строчке, не сумев набрать очков в шести матчах.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд среди мужских команд одержало «Динамо» из Москвы. В финале волейболисты одолели клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).