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«Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород, результат матча 2 октября 2026, счёт 3:1, Кубок Легенд — 2026

«Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл «Белогорье» в матче Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга переиграла белгородский клуб «Белогорье» в матче 5-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 27:25, 25:18).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 5-й тур
02 октября 2026, пятница. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

Обе команды находятся в группе A. В последнем туре группового этапа «Зенит» из Санкт-Петербурга сразится с красноярским «Енисеем». «Белогорье» встретится с московским «Динамо».

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь мужского Кубка Легенд
Турнирная таблица мужского Кубка Легенд
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