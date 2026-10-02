«Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл «Белогорье» в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга переиграла белгородский клуб «Белогорье» в матче 5-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (20:25, 25:21, 27:25, 25:18).

Обе команды находятся в группе A. В последнем туре группового этапа «Зенит» из Санкт-Петербурга сразится с красноярским «Енисеем». «Белогорье» встретится с московским «Динамо».

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).