Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче Кубка Легенд — 2026

Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 5-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:18).

Обе команды находятся в группе А. В последнем туре группового этапа Кубка Легенд «Динамо» из Москвы встретится с командой «Белогорье» из Белгорода. «Енисей» сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся завтра, 3 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).