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«Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск, результат матча 2 октября 2026, счёт 3:0, Кубок Легенд — 2026

Московское «Динамо» обыграло «Енисей» в матче Кубка Легенд — 2026
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Московское «Динамо» обыграло красноярский «Енисей» в матче 5-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:15, 25:18).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 5-й тур
02 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко

Обе команды находятся в группе А. В последнем туре группового этапа Кубка Легенд «Динамо» из Москвы встретится с командой «Белогорье» из Белгорода. «Енисей» сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Оба матча состоятся завтра, 3 октября.

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь мужского Кубка Легенд
Турнирная таблица мужского Кубка Легенд
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