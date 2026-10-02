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«Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань», результат матча 2 октября 2026, счёт 3:2, Кубок Легенд — 2026

«Динамо-ЛО» одержало волевую победу над казанским «Зенитом» в матче Кубка Легенд — 2026
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Мужская волейбольная команда «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержала волевую победу над казанским клубом «Зенит-Казань» в матче 6-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2 (26:28, 20:25, 25:18, 25:20, 15:12).

Кубок Легенд (м) . Группа Б. 6-й тур
02 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Динамо-ЛО: Мурашко, Мельгарехо, Ковалев, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Андреев, Подребинкин, Цепков, Червяков, Ищенко
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев

Обе команды находятся в группе «Б». «Динамо-ЛО» занимает третье место с восемью очками. Казанский «Зенит» располагается на второй строчке (13 очков).

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела казанский клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь мужского Кубка Легенд
Турнирная таблица мужского Кубка Легенд
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