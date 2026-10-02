«Динамо-ЛО» одержало волевую победу над казанским «Зенитом» в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одержала волевую победу над казанским клубом «Зенит-Казань» в матче 6-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2 (26:28, 20:25, 25:18, 25:20, 15:12).

Обе команды находятся в группе «Б». «Динамо-ЛО» занимает третье место с восемью очками. Казанский «Зенит» располагается на второй строчке (13 очков).

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела казанский клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).