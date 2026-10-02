15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 2 октября

Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 2 октября
Комментарии

Сегодня, 2 октября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграли матчи 5-го и 6-го туров группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты 2 октября:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород — 3:1 (20:25, 25:21, 27:25, 25:18);

«Локомотив» Новосибирск — «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:20, 25:14, 25:17);

«Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:14, 25:15, 25:18);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань — 3:2 (26:28, 20:25, 25:18, 25:20, 15:12).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
Материалы по теме
Кто станет главной героиней российского сезона? Волейболистки, за которыми стоит следить
Кто станет главной героиней российского сезона? Волейболистки, за которыми стоит следить