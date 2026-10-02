Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграли матчи 5-го и 6-го туров группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты 2 октября:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Белогорье» Белгород — 3:1 (20:25, 25:21, 27:25, 25:18);

«Локомотив» Новосибирск — «Нова» Новокуйбышевск — 3:0 (25:20, 25:14, 25:17);

«Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:14, 25:15, 25:18);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань — 3:2 (26:28, 20:25, 25:18, 25:20, 15:12).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).