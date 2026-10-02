Президент ВФВ Шевченко: будем участвовать во всех мероприятиях 2027 года с флагом и гимном

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, что российские команды будут участвовать во всех турнирах 2027 года с национальной символикой.

— Молодёжные команды уже сыграли отборы, победили в них, участвовали с флагом и гимном. Следующие отборы будут по другому возрасту и пляжному волейболу для допуска на турниры 2027 года. Сейчас будут национальные чемпионаты, а с 2027 года мы будем выступать в полном объёме.

— Какой ближайший турнир, где выступит основная команда? Лига наций?

— Лига наций – это мировой турнир, а не европейский. В октябре у нас будет чёткое расписание Лиги наций. Всё, что в 2027 году будет, мы будем играть. Там много соревнований, разные возраста, чемпионаты Европы, отборы. По всем допускам и европейским, и мировым, мы будем на взрослом уровне участвовать во всех мероприятиях в 2027 году с флагом и гимном, – приводит слова Шевченко «Матч ТВ».