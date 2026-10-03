15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Зенит» Санкт-Петербург — «Енисей» Красноярск, результат матча 3 октября 2026, счёт 3:0, Кубок Легенд — 2026

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Енисей» в матче Кубка Легенд — 2026
Комментарии

Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграла красноярский «Енисей» в матче 6-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 6-й тур
03 октября 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Енисей: Костадинов, Бусел, Осипов, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Шенкель, Панасенко

Обе команды находятся в группе А. «Зенит» из Санкт-Петербурга занял третье место в группе, набрав семь очков в шести матчах. Красноярский «Енисей» стал последним с пятью очками.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная таблица Кубка Легенд (м)
Материалы по теме