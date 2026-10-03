«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Енисей» в матче Кубка Легенд — 2026

Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграла красноярский «Енисей» в матче 6-го тура Кубка Легенд — 2026. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

Обе команды находятся в группе А. «Зенит» из Санкт-Петербурга занял третье место в группе, набрав семь очков в шести матчах. Красноярский «Енисей» стал последним с пятью очками.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).