Московское «Динамо» уверенно обыграло «Белогорье» в матче Кубка Легенд — 2026

Московское «Динамо» обыграло команду «Белогорье» из Белгорода в матче 6-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Обе команды находятся в группе А. «Динамо» из Москвы по итогам шести туров заняло первое место, набрав 15 очков. «Белогорье» расположилось на второй строчке. В активе команды девять очков.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).