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«Белогорье» Белгород — «Динамо М» Москва, результат матча 3 октября 2026, счёт 0:3, Кубок Легенд — 2026

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Белогорье» в матче Кубка Легенд — 2026
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Московское «Динамо» обыграло команду «Белогорье» из Белгорода в матче 6-го тура Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Кубок Легенд (м) . Группа A. 6-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

Обе команды находятся в группе А. «Динамо» из Москвы по итогам шести туров заняло первое место, набрав 15 очков. «Белогорье» расположилось на второй строчке. В активе команды девять очков.

Соревнования проходят с 18 сентября и завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она одолела клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).

Календарь Кубка Легенд (м)
Турнирная та