Кубок Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин: результаты матчей 3 октября

Сегодня, 3 октября, продолжился розыгрыш Кубка Легенд по волейболу — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня команды сыграли матчи 6-го тура группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Волейбол. Кубок Легенд — 2026, мужчины. Результаты 3 октября:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:19, 25:21, 25:15);

«Белогорье» Белгород — «Динамо» Москва — 0:3 (19:15, 18:25, 20:25).

Соревнования завершатся 11 октября. В 2024 году победу в Кубке Легенд одержала команда «Динамо» из Москвы. В финале она обыграла клуб «Зенит-Казань» со счётом 3:1 (27:25, 22:25, 25:13, 27:25).