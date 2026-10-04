Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 4 октября

Сегодня, 4 октября, продолжится розыгрыш 1-го тура предварительного этапа женского чемпионата России — 2026/2027 среди команд волейбольной Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Суперлига-2026/2027, женщины. 1-й тур. Расписание матчей на 4 октября (время московское):

14:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург;

17:00. «Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск;

19:00. «Локомотив» Калининградская область — «Динамо» Краснодар.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме: в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 году состоятся 7 января.