«Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградку» в 1-м туре женской Суперлиги

Женская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» из Свердловской области обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (25:17, 17:25, 25:13, 25:21).

Во 2-м туре «Уралочка-НТМК» сразится с командой «Тулица» из Тульской области. «Ленинградка» встретится с калининградским «Локомотивом».

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме: в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 март