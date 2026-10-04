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«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург, результат матча 4 октября 2026, счёт 3:1, 1-й тур Суперлиги

«Уралочка-НТМК» обыграла «Ленинградку» в 1-м туре женской Суперлиги
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Женская волейбольная команда «Уралочка-НТМК» из Свердловской области обыграла «Ленинградку» из Санкт-Петербурга в матче 1-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 (25:17, 17:25, 25:13, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Цветкович, Мусиенко, Фалей, Сорокина, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Вербицкая, Тица, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова

Во 2-м туре «Уралочка-НТМК» сразится с командой «Тулица» из Тульской области. «Ленинградка» встретится с калининградским «Локомотивом».

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме: в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 март