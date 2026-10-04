«Локомотив» К обыграл «Динамо» Кр в 1-м туре женской Суперлиги

Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла «Динамо» из Краснодара в матче 1-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 16:25, 25:22, 25:22).

Во 2-м туре калининградский «Локомотив» сразится с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. «Динамо» Кр встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 году состоятся 7 января.