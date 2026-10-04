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«Локомотив» К обыграл «Динамо» Кр в 1-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» К обыграл «Динамо» Кр в 1-м туре женской Суперлиги
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Женская волейбольная команда «Локомотив» из Калининградской области обыграла «Динамо» из Краснодара в матче 1-го тура предварительного этапа Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 16:25, 25:22, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Динамо Кр
Краснодар
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Воронкова, Насименто, Капустина, Костючик, Купреева, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Афанасьева, Синицына, Ежак, Диких, Коренчук, Воробьёва, Жукова, Храбрая, Подкопаева, Левандовская

Во 2-м туре калининградский «Локомотив» сразится с командой «Ленинградка» из Санкт-Петербурга. «Динамо» Кр встретится с «Динамо-Ак Барс» из Казани.

Чемпионат России по волейболу состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 году состоятся 7 января.

Календарь женской Суперлиги по волейболу
Турнирная таблица женской Суперлиги по волейболу
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