Женская Суперлига по волейболу: результаты матчей 1-го тура

Сегодня, 4 октября, завершились матчи 1-го тура предварительного этапа женского чемпионата России — 2026/2027 среди команд волейбольной Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Суперлига-2026/2027, женщины. Результаты матчей 1-го тура:

«Омичка» Омская область — «Минчанка» Минск — 2:3 (25:20, 21:25, 21:25, 25:14, 8:15);

«Тулица» Тульская область — «Корабелка» Санкт-Петербург — 1:3 (26:24, 20:25, 21:25, 20:25);

«Протон» Саратов — «Енисей» Красноярск — 2:3 (25:22, 25:17, 21:25, 20:25, 12:15);

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Заречье-Одинцово» Московская область 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:23);

«Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 3:1 (25:17, 17:25, 25:13, 25:21);

«Динамо» Москва — «Динамо-Метар» Челябинск — 3:0 (25:19, 25:8, 25:20);

«Локомотив» Калининградская область — «Динамо» Краснодар — 3:1 (25:20, 16:25, 25:22, 25:22).

Матчи 2-го тура начнутся 9 октября. Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта. Последние встречи Суперлиги в 2026 году запланированы на 28 декабря, а первые матчи в 2027 году состоятся 7 января.