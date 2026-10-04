«Доволен исходом как тренер». Брянский — о выходе в «Финал четырёх» Кубка Легенд

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды в матче с «Белогорьем» в рамках второго тура мужского Кубка Легенд и выход в плей-офф турнира.

«В первую очередь, хочу поздравить команду и болельщиков с выходом в «Финал четырёх» Кубка Легенд, который также пройдёт в Москве. Мы сделали свою работу, получилось задействовать ряд игроков.

Доволен исходом как тренер. Какие-то моменты были, но все они рабочие. Всегда приятно играть при полных трибунах, слышать, как зал гонит вперёд. Это добавляет эмоций, добавляет, что называется, специй игре», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.