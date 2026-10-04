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«Доволен исходом как тренер». Брянский — о выходе в «Финал четырёх» Кубка Легенд

«Доволен исходом как тренер». Брянский — о выходе в «Финал четырёх» Кубка Легенд
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу команды в матче с «Белогорьем» в рамках второго тура мужского Кубка Легенд и выход в плей-офф турнира.

Кубок Легенд (м) . Группа A. 6-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

«В первую очередь, хочу поздравить команду и болельщиков с выходом в «Финал четырёх» Кубка Легенд, который также пройдёт в Москве. Мы сделали свою работу, получилось задействовать ряд игроков.

Доволен исходом как тренер. Какие-то моменты были, но все они рабочие. Всегда приятно играть при полных трибунах, слышать, как зал гонит вперёд. Это добавляет эмоций, добавляет, что называется, специй игре», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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