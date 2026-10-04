Колодинский — о поражении «Белогорья» в игре с «Динамо»: старались, боролись, и получалось

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский оценил игру своей команды в последнем матче группового этапа мужского Кубка Легенд. Встреча с «Динамо» завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в пользу столичного клуба.

«Доволен, как показали себя резервисты, очень здорово сыграли. Есть к чему придраться, но по большому счёту вопросов к ним меньше всего. Почему выпустил резервистов с начала матча? А почему бы и нет. На высоком уровне сыграли обе команды. Само собой, «Динамо», как всегда, хорошо подавало, много «повыбивали», несколько эйсов упало. Наверное, это и решило исход матча. Хотя счёт, например, 25:18, но вот как раз эти два-три-четыре очка, когда упали чистые мячи на приёме, разницу и сделали.

Ну и, само собой, когда после тяжёлой подачи тебя отодвигают от сетки, то уже тяжело бороться с таким высоким блоком, как у «Динамо». Но мы старались, боролись, и получалось», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.