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Колодинский — о поражении «Белогорья» в игре с «Динамо»: старались, боролись, и получалось

Колодинский — о поражении «Белогорья» в игре с «Динамо»: старались, боролись, и получалось
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Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский оценил игру своей команды в последнем матче группового этапа мужского Кубка Легенд. Встреча с «Динамо» завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) в пользу столичного клуба.

Кубок Легенд (м) . Группа A. 6-й тур
03 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

«Доволен, как показали себя резервисты, очень здорово сыграли. Есть к чему придраться, но по большому счёту вопросов к ним меньше всего. Почему выпустил резервистов с начала матча? А почему бы и нет. На высоком уровне сыграли обе команды. Само собой, «Динамо», как всегда, хорошо подавало, много «повыбивали», несколько эйсов упало. Наверное, это и решило исход матча. Хотя счёт, например, 25:18, но вот как раз эти два-три-четыре очка, когда упали чистые мячи на приёме, разницу и сделали.

Ну и, само собой, когда после тяжёлой подачи тебя отодвигают от сетки, то уже тяжело бороться с таким высоким блоком, как у «Динамо». Но мы старались, боролись, и получалось», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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