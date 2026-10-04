«Просто катастрофа». Зоран Терзич раскритиковал игру «Динамо-Ак Барс»

Главный тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич раскритиковал игру своей команды в матче с «Заречьем-Одинцово» в рамках 1-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:21, 25:23) в пользу казанского клуба.

«Уверен, что и мы, и «Заречье-Одинцово» показали сегодня один из худших своих матчей за последнее время. У нас совершенно не задался приём. Игра проходила по схеме: принимаем на три-четыре метра от сетки, пасуем высокий мяч во вторую или четвёртую зону и молимся богу, чтобы забить и заработать очко. Это не волейбол, игра была очень слабой. Но мы выиграли — и это, пожалуй, единственное, что сегодня действительно важно.

Что вызвало наибольшее недовольство? Конечно, отсутствие самого волейбола. И первейшая причина — приём. Посмотрите, сколько раз за четыре партии мы задействовали первый темп или сыграли взлёт с Коноваловой? Один или два раза за весь матч! Для четырёх сетов это просто катастрофа.

Ещё я бы хотел по