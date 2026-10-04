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Тренер «Заречья» — о судейских трактовках: надеемся, скоро будем играть в чистый волейбол

Тренер «Заречья» — о судейских трактовках: надеемся, скоро будем играть в чистый волейбол
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Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин оценил игру своей команды в матче 1-го тура женской Суперлиги, а также рассказал о судейских трактовках, которые, по его мнению, не совпадали с ожидаемым результатом.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
03 октября 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова
Заречье-Одинцово: Павлович, Купряшкина, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Бярда, Лазарева, Младенович, Хабибрахманова, Сперскайте, Манжосова, Бирюкова, Перова

«Поединок получился напряжённым, интересным, с заметными игровыми перепадами. Нам было объективно тяжело бороться против такой высокой и физически мощной команды, когда у нас проседал приём. Как только мы наладили доводку, сразу выросла реализация атак и играть стало значительно комфортнее: мы выбили Казань из приёма и смогли надёжно выстроить блок.

В определённый отрезок у нас возникли серьёзные трудности со съёмо