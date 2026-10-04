Тренер «Заречья» — о судейских трактовках: надеемся, скоро будем играть в чистый волейбол

Старший тренер «Заречья-Одинцово» Алексей Гатин оценил игру своей команды в матче 1-го тура женской Суперлиги, а также рассказал о судейских трактовках, которые, по его мнению, не совпадали с ожидаемым результатом.

«Поединок получился напряжённым, интересным, с заметными игровыми перепадами. Нам было объективно тяжело бороться против такой высокой и физически мощной команды, когда у нас проседал приём. Как только мы наладили доводку, сразу выросла реализация атак и играть стало значительно комфортнее: мы выбили Казань из приёма и смогли надёжно выстроить блок.

В определённый отрезок у нас возникли серьёзные трудности со съёмо