Карполь оценил первую победу «Уралочки» в Суперлиге в сезоне-2026/2027

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу своей команды в 1-м туре женской Суперлиги. Встреча с «Ленинградкой» завершилась со счётом 3:1 (25:17, 17:25, 25:13, 25:21).

«Сегодня мы абсолютно не справились с блоком, во второй партии нарушили дисциплину. Там у нас началось всё с приёма. Во-вторых, пасующая немного перестала играть по нашему плану и было сложно после этого вернуться в игру. Также ослабили подачу, наши два высоких центра не успевали в края, и мы за счёт этого отдали вторую партию. Усилив подачу, с чем девчонки справились в третьем сете, стало много выбитых мячей, нашим центральным гораздо легче было блокировать. В общем, для первого матча я доволен.

Доволен новой связующей, которая не испугалась, показала достаточно неплохое качество игры. Доволен Екатериной Никитиной, которая тоже показала неплохую игру