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Карполь оценил первую победу «Уралочки» в Суперлиге в сезоне-2026/2027

Карполь оценил первую победу «Уралочки» в Суперлиге в сезоне-2026/2027
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Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь прокомментировал победу своей команды в 1-м туре женской Суперлиги. Встреча с «Ленинградкой» завершилась со счётом 3:1 (25:17, 17:25, 25:13, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
04 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Ленинградка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Цветкович, Мусиенко, Фалей, Сорокина, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Вербицкая, Тица, Швыдкая, Протопопова, Шнип
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова

«Сегодня мы абсолютно не справились с блоком, во второй партии нарушили дисциплину. Там у нас началось всё с приёма. Во-вторых, пасующая немного перестала играть по нашему плану и было сложно после этого вернуться в игру. Также ослабили подачу, наши два высоких центра не успевали в края, и мы за счёт этого отдали вторую партию. Усилив подачу, с чем девчонки справились в третьем сете, стало много выбитых мячей, нашим центральным гораздо легче было блокировать. В общем, для первого матча я доволен.

Доволен новой связующей, которая не испугалась, показала достаточно неплохое качество игры. Доволен Екатериной Никитиной, которая тоже показала неплохую игру