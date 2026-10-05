«Енисей» расторг контракт с китаянкой Чень Синьтун, которую подписал перед началом сезона

Женский волейбольный клуб «Енисей» объявил о расторжении контракта по соглашению сторон с 29-летней китайской связующей Чень Синьтун, которую подписал перед началом сезона-2026/2027. Спортсменка покинула команду перед стартом женской Суперлиги.

«Чень Синьтун покинула нашу команду. Игроки приходят и уходят — это нормальный процесс в командных видах спорта. Она большой игрок, мастер, но на сегодняшний день для решения поставленных перед нами задач нам необходим другой игрок.

Атмосфера в команде рабочая, все девчонки стараются. Я доволен тем, как проявляет себя Настя Богомолова. Сегодня она наш основной связующий. Мы вместе с руководством клуба ищем пути решения. Свободных игроков немного, а способных усилить нашу команду — и того единицы. Приглашать спортсмена для отбытия номера мы не хотим», — приводит слова главного тренера Слободана Праклячича пресс-служба клуба на официальном сайте.