Женская сборная России примет участие в чемпионате мира — 2027

Сегодня, 5 октября, стали известны все участники чемпионата мира среди женских команд, который в 2027 году состоится в США и Канаде. Сборная России примет участие в мировом первенстве благодаря высокому месту в Мировом рейтинге FIVB. Сейчас россиянки занимают 11-е место в рейтинге.

Всего турнире выступят 32 команды: США и Канада (на правах стран-хозяек), Италия (действующий чемпион мира), Таиланд, Китай и Япония, Турция, Сербия и Польша, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Куба, Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико, Нидерланды, Россия, Германия, Чехия, Бельгия, Франция, Словения, Швеция, Мексика, Украина, Греция, Южная Корея, Болгария и Швейцария.

Матчи турнира будут сыграны с 20 августа по 5 сентября в Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке.