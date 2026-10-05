Губерниев: надеюсь, неспортивные обстоятельства не вмешаются и волейболистки поедут на ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость, что женская сборная России по волейболу примет участие в чемпионате мира — 2027.

«Чемпионат мира пройдёт в Канаде и США. Я очень надеюсь, что проблем с визами не будет и наша женская команда поборется за титул. У нас подросло великолепное поколение — красотки, которые до голодны до победы!

Потихоньку начинает оттаивать лёд, уже много лет и месяцев. Это серьёзный факт и огромная федерация, сродни футбольной. На планете в волейбол играют больше, чем в футбол. Мужчин допустили, но они на чемпионат мира в Польшу не поедут. Думаю, что женщины в США и Канаду поедут. Но если начнут баловаться с визами… Не американцы, так канадцы — может всякое быть. Очень надеюсь, что неспортивные обстоятельства не вмешаются! А то, что наша команда в состоянии бороться за победу, я убеждён!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.