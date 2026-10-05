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Россиянка Толок признана MVP матча в 1-м туре итальянской Серии А1

Россиянка Толок признана MVP матча в 1-м туре итальянской Серии А1
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Волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступает россиянка Татьяна Толок, одержал победу в матче 1-го тура итальянской Серии А1. Встреча с «Бусто-Арсицио» завершилась со счётом 3:2 (22:25, 25:15, 25:19, 22:25, 15:12) в пользу «Новары».

Самым результативным игроком матча стала немецкая доигровщица Леана Гроцер, выступающая за «Бусто-Арсицио». Она набрала 28 очков. MVP встречи признана Татьяна Толок, которая принесла своей команде 24 очка.

В другом матче Серии А1 россиянка Елизавета Кочурина, выступающая за «Мегабокс Валлефолью», набрала 16 очков. Её команда одержала победу над «Консолини» со счётом 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:20).

Россиянка Анна Тихомирова набрала семь очков для «Кунео», но её клуб уступил во встрече с «Конельяно» со счётом 0:3 (13:25, 16:25, 20:25).

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