15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Акимова дебютировала за турецкий «Галатасарай» и стала самым результативным игроком матча

Акимова дебютировала за турецкий «Галатасарай» и стала самым результативным игроком матча
Комментарии

24-летняя российская диагональная Вита Акимова дебютировала за турецкий «Галатасарай» в первом матче сезона-2026/2027 лиги Султанлар. Её команда уступила «Тюрк Хава Йоллари», за который выступает россиянка Анна Лазарева, со счётом 2:3 (25:23, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15).

Акимова стала самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. Лазарева принесла своей команде 24 очка.

Напомним, Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской «Новары», в первом сезоне став лучшим бомбардиром команды. Диагональная начала профессиональную карьеру в системе клуба «Динамо-Ак Барс», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.

Материалы по теме
Россиянка Толок признана MVP матча в 1-м туре итальянской Серии А1
Комментарии
Новости. Волейбол