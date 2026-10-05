Акимова дебютировала за турецкий «Галатасарай» и стала самым результативным игроком матча

24-летняя российская диагональная Вита Акимова дебютировала за турецкий «Галатасарай» в первом матче сезона-2026/2027 лиги Султанлар. Её команда уступила «Тюрк Хава Йоллари», за который выступает россиянка Анна Лазарева, со счётом 2:3 (25:23, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15).

Акимова стала самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков. Лазарева принесла своей команде 24 очка.

Напомним, Акимова перешла в «Галатасарай» из миланского клуба «Веро Воллей». До него она два года защищала цвета итальянской «Новары», в первом сезоне став лучшим бомбардиром команды. Диагональная начала профессиональную карьеру в системе клуба «Динамо-Ак Барс», дебютировав в составе казанской команды в Суперлиге-2016/2017.