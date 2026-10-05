126 очков набрали россиянки в 1-м туре турецкой лиги Султанлар

В Турции завершился 1-й тур женской волейбольной лиги Султанлар сезона-2026/2027. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 126 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Маниса Бююкшехир» со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:14). Россиянка набрала 14 очков и вместе с одноклубницей Аной Кристиной Соузой стала самым результативным игроком встречи.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:1 (25:16, 25:18, 23:25, 25:19) победил «Бешикташ» Полины Шемановой. Маркова набрала 26 очков и стала самым результативным игроком встречи, Шеманова – 10 очков.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 2:3 (25:23, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15) уступил «Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой. Акимова набрала 27 очков и стала самым результативным игроком встречи, Лазарева принесла команде 24 очка.

«Кузейбору» Маргариты Курило уступил «Синнаде» со счётом 2:3 (22:25, 25:19, 23:25, 25:23, 13:15). Россиянка набрала 12 очков.

«Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой проиграл «Арас Карго» со счётом 0:3 (16:25, 20:25, 20:25). Россиянка на площадку не выходила.

«Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, уступил «Ильбанку» со счётом 1:3 (22:25, 22:25, 27:25, 17:25). Прасолова набрала четыре очка, Ваганова – девять, Асташина на площадку не выходила.