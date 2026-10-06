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Легендарный тренер Карполь отреагировал на допуск сборной России к международным турнирам

Легендарный тренер Карполь отреагировал на допуск сборной России к международным турнирам
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Российский тренер Николай Карполь прокомментировал возвращение сборной России на международные старты.

«Очень рад возвращению сборной России на международную аренду, поздравляю с этим всех. К сожалению, болею и не могу участвовать в работе так, как раньше. Но желаю команде успешного выступления», — сказал Карполь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стали известны все участники чемпионата мира среди женских команд, который в 2027 году состоится в США и Канаде. Сборная России примет участие в мировом первенстве благодаря высокому месту в Мировом рейтинге FIVB. Сейчас россиянки занимают 11-е место в рейтинге.

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Новости. Волейбол
  • 15 октября 2026