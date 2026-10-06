«Наши игроки заслуживают этого». Парубец — об участии сборной России в ЧМ-2027

Чемпионка России по волейболу Ксения Парубец, взявшая паузу в карьере, прокомментировала новость, что женская сборная России примет участие в чемпионате мира – 2027.

«Очень хорошая новость, что женская сборная возвращается на международную арену. Это поможет развиваться российскому волейболу, вернётся спортивная, международная конкуренция.

Для каждого игрока мотивация попасть в национальную команду, все давно этого ждали. Наши игроки, команды и болельщики заслуживают этого. Большая честь выступать под гимном и флагом нашей страны», – сказала Парубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.