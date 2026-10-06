15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Наши игроки заслуживают этого». Парубец — об участии сборной России в ЧМ-2027

«Наши игроки заслуживают этого». Парубец — об участии сборной России в ЧМ-2027
Комментарии

Чемпионка России по волейболу Ксения Парубец, взявшая паузу в карьере, прокомментировала новость, что женская сборная России примет участие в чемпионате мира – 2027.

«Очень хорошая новость, что женская сборная возвращается на международную арену. Это поможет развиваться российскому волейболу, вернётся спортивная, международная конкуренция.

Для каждого игрока мотивация попасть в национальную команду, все давно этого ждали. Наши игроки, команды и болельщики заслуживают этого. Большая честь выступать под гимном и флагом нашей страны», – сказала Парубец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027. Вот это возвращение!
Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027. Вот это возвращение!